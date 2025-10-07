Maltrattava i genitori, torna nella loro casa: arrestato

Maltrattava i genitori, torna nella loro abitazione: arrestato a Busto Garolfo.

Maltrattava i genitori, torna in casa

Era già stato denunciato per maltrattamenti in famiglia: lui, 48enne di Busto Garolfo, era già destinatario di un provvedimento di divieto di avvicinarsi all’abitazione dove abitano i suoi genitori. Ma l’uomo, nullafacente e tossicodipendente che a madre e padre chiedeva i soldi per la droga, l’altra sera ha infranto il divieto, presentandosi appunto all’interno della casa dei suoi. Ad accorgersi è stato il fratello, che ha lanciato l’allarme.

L’arresto

Sul posto sono arrivati i Carabinieri della Stazione di Busto Garolfo: l’uomo non stava usando violenza nè chiedendo soldi ma in quella casa non ci poteva stare. Così è stato arrestato.