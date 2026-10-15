Maltrattamenti e violenze sessuali a quattro anziane ospitate in un RSA: interdetti tre operatori

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Maltrattamenti e violenze sessuali nei confronti di quattro anziane ospiti di un RSA del sud Milano. Questa l’accusa nei confronti di tre operatori socio-sanitari ai quali i Carabinieri del Nucleo Anti Sofisticazioni e Sanità (NAS), coordinati dalla Procura della Repubblica, hanno applicato un’ordinanza di misura cautelare interdittiva emessa dal GIP di divieto di esercitare la professione in qualsiasi struttura sanitaria o socio-assistenziale pubblica o privata su tutto il territorio nazionale.

Durante le indagini, portate avanti dai militari dell’Arma anche con l’ausilio di intercettazioni audio e video, sono emerse responsabilità anche di una quarta operatrice, che è stata indagata per minacce aggravate.

Le violenze documentate ai danni di quattro anziane

L’insieme degli elementi raccolti ha consentito di documentare gravi e sistematici episodi di violenza commessi ai danni di quattro anziane ospiti affidate agli indagati per ragioni di cura e custodia, ai quali vengono contestati, a vario titolo, i reati di maltrattamenti e violenza sessuale.

Dalle attività di riscontro tecnico sono emerse reiterate vessazioni fisiche e psicologiche durante le quotidiane manovre di allettamento e vestizione, nel corso delle quali gli operatori afferravano le deboli vittime per i capelli e le colpivano con schiaffi al volto e alla testa, accompagnando tali gesti con insulti, derisioni e frasi intimidatorie.

Le contestazioni per violenza sessuale

Ad aggravare il quadro indiziario a carico dei due operatori uomini si aggiungono le contestazioni relative al reato di violenza sessuale: i due, abusando della propria posizione di autorità e dello stato di totale vulnerabilità delle anziane, si rendevano autori di percosse nelle parti intime in occasione delle quotidiane operazioni di igiene personale.

L’intervento dei militari del reparto specializzato dell’Arma ha consentito di porre tempestivamente termine a queste condotte, ripristinando le necessarie condizioni di sicurezza e tutelando la salute e la dignità di tutti gli ospiti presenti all’interno della struttura.