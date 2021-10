Maltrattamenti e stalking: nuove accuse per l'egiziano che terrorizzava via San Carlo

Magenta- Abbiategrasso

Ad accusarlo una sua ex, avvocatessa di Magenta.

Un’altra pesante accusa per Elscherbini Cravedi, l’egiziano di 32 anni che aveva occupato abusivamente un’abitazione di Abbiategrasso, terrorizzando via San Carlo.

Maltrattamenti e stalking: nuove accuse

La nuova ordinanza di custodia cautelare in carcere è per maltrattamenti e stalking nei confronti di una avvocatessa di Magenta, sua ex convivente. Davanti al al Gip al Tribunale di Pavia, venerdì 29 ottobre, si è avvalso della facoltà di non rispondere rispetto alle accuse mosse dalla donna.

I precedenti

Lo scorso 9 ottobre l’uomo fu arrestato dai carabinieri del Comando di Abbiategrasso: si trovava, nonostante il divieto del giudice, in città e proprio nei paraggi di via San Carlo, probabilmente intenzionato a occupare nuovamente l’appartamento in cui viveva abusivamente. Il divieto di accesso in città era arrivato a seguito dell’arresto della settimana precedente, quando i militari gli avevano contestato il possesso di 13 grammi di cocaina e 80 di hashish a fini di spaccio. Al momento è in carcere, a difenderlo l’avvocato Roberto Grittini.