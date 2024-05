Maltratta la madre e prende gioielli per comprarsi la droga: arrestato

Maltrattava la madre e poi rubava da casa alcuni oggetti per comprarsi la droga. E' successo a Cerro Maggiore, 35enne arrestato.

Era entrato in casa iniziando a prendere oggetti di valore, che avrebbe poi rivenduto o scambiato per procurarsi la droga. Ma non solo: era anche la causa dei maltrattamenti ai danni della madre. E’ così che un 35enne di Cerro Maggiore è stato arrestato dai Carabinieri della Stazione cerrese. Nei giorni scorsi infatti i militari sono intervenuti nell’abitazione per l’ennesimo episodio di maltrattamenti nei confronti della donna. Responsabile era il figlio, entrato nella loro casa di Cerro, iniziando a portarsi via alcuni oggetti di famiglia, compresi anche gioielli.

L'arresto

I Carabinieri di Cerro Maggiore sono arrivati sul posto bloccando il 35enne, che è stato arrestato.