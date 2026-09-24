Maltratta la madre e picchia i carabinieri

Un uomo è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Legnano per maltrattamenti in famiglia a Vanzago.

A Vanzago

I fatti sono avvenuti martedì 22 settembre: l’uomo, un 52enne già noto alle forze dell’ordine, è stato sentito mentre inveiva contro la madre 76enne.

I carabinieri sono intervenuti per le forti urla, che si udivano dalla strada: alla vista dei militari dell’Arma, ha reagito aggredendoli con calci e pugni prima di essere bloccato e infine tratto in arresto.

Maltrattamenti in famiglia

L’uomo è stato denunciato d’ufficio per maltrattamenti in famiglia. Al momento dei fatti è risultato essere in stato di alterazione da alcol.

Già in passato era stato protagonista di episodi violenti. Privo di occupazione, vive di espedienti nell’abitazione della madre.