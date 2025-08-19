IN AZIONE I CARABINIERI

Il 33enne se l'era presa con la madre e il padre, devastando anche parte dell'abitazione

Maltratta i genitori per avere i soldi: arrestato. E' successo ad Arconate.

Era diventato l'incubo dei genitori, ai quali chiedeva anche con violenza dei soldi. Lui è un 33enne, che abitava con loro in una casa di Arconate. Lui a diventare anche violento se quei soldi non gli venivano dati. Così nella giornata di domenica 17 agosto 2025 si è consumato l'ultimo episodio ad alta tensione. Il giovane ha chiesto i contanti alla madre e al padre, andando fuori controllo e spaccando diverse parti dell'abitazione.

L'arresto

Sul posto sono arrivati i Carabinieri che hanno bloccato il giovane. Per lui è scattato l'arresto per maltrattamenti in famiglia, danneggiamenti e tentata estorsione.