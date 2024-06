Maltratta anche la nuova compagna: arrestato

Maltratta anche la nuova compagna: nei guai un uomo di Cuggiono.

Maltratta anche la nuova compagna

Ancora maltrattamenti contro la compagna, così come era successo con la ex. E l'uomo è finito in carcere. E' quanto successo a Cuggiono. L'uomo, 45 anni e residente in paese, si trovava ai domiciliari in quanto già tempo fa era finito nei guai proprio per le violenze sulla ex: era stato condannato, scontando parte della pena in carcere per poi avere l'ok, recentemente, a proseguirla ai domiciliari. Nel frattempo, al suo fianco, era arrivata un'altra donna che ha però subìto le stesse prevaricazioni della precedente.

L'arresto

Sporta la denuncia, nell'abitazione in cui si trovava l'uomo sono arrivati i Carabinieri della Compagnia di Legnano: verso il 45enne era stato chiesto l'aggravamento del provvedimento dei domiciliari e così è stato portato in carcere per scontare una pena di 6 anni.