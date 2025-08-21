diversi gli interventi

Sul posto i Vigili del fuoco stanno mettendo in sicurezza le aree coinvolte

Alberi caduti, sottopassi allagati e altri disagi nell'Ovest milanese a causa del maltempo che sta imperversando nelle ultime ore. Vigili del fuoco anche a Legnano.

Maltempo nel pomeriggio: alberi caduti e sottopassi allagati

Squadre dei vigili del fuoco di Milano sono impegnate dalle 17 di questo pomeriggio per una nuova improvvisa ondata di maltempo. Interessata soprattutto la zona Nord Ovest del capoluogo milanese: le attività di soccorso stanno interessando i comuni di Bresso, Arese, Rho, Lainate e Legnano. Alcuni automobilisti sono rimasti in panne nei sottopassi allagati ma senza grosse criticità. Chiamate alla sala operativa di via Messina anche per cantine allagate e rami di alberi caduti per il vento.

Per ora comunque la situazione è sotto controllo e non si registrano persone coinvolte.

Caduto un albero anche in via Ferraris a Legnano.