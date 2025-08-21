diversi gli interventi

Maltempo nel pomeriggio: alberi caduti e sottopassi allagati

Sul posto i Vigili del fuoco stanno mettendo in sicurezza le aree coinvolte

Alberi caduti, sottopassi allagati e altri disagi nell'Ovest milanese a causa del maltempo che sta imperversando nelle ultime ore. Vigili del fuoco anche a Legnano.

Squadre dei vigili del fuoco di Milano sono impegnate dalle 17 di questo pomeriggio per una nuova improvvisa ondata di maltempo. Interessata soprattutto la zona Nord Ovest del capoluogo milanese: le attività di soccorso stanno interessando i comuni di Bresso, Arese, Rho, Lainate e Legnano. Alcuni automobilisti sono rimasti in panne nei sottopassi allagati ma senza grosse criticità. Chiamate alla sala operativa di via Messina anche per cantine allagate e rami di alberi caduti per il vento.

Per ora comunque la situazione è sotto controllo e non si registrano persone coinvolte.

Caduto un albero anche in via Ferraris a Legnano.

