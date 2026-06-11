Maltempo, inclinata la croce del Santuario della Boretta: evacuati i residenti

Maltempo, inclinata la croce del Santuario della Boretta di Cerro Maggiore: evacuati i residenti.

Maltempo, inclinata la croce del Santuario della Boretta

Il maltempo che si è abbattuto sul Legnanese nel pomeriggio di ieri, mercoledì 10 giugno 2026, si è fatto sentire pesantemente anche a Cerro Maggiore. A seguito del violento temporale che ha interessato il territorio comunale, il parroco don Erasmo Rebecchi ha segnalato al Comune l’inclinazione della croce collocata sulla sommità del campanile del Santuario della Boretta, in via Immacolata. Ricevuta la segnalazione, sono immediatamente intervenuti i Carabinieri, che, alla presenza di alcuni componenti della Giunta e del sindaco Nuccia Berra, hanno provveduto a delimitare e mettere in sicurezza l’area circostante impedendone l’accesso. In serata sono giunti sul posto i Vigili del Fuoco che, dopo aver effettuato le necessarie verifiche tecniche, hanno riscontrato una situazione critica e, ravvisata l’impossibilità di procedere nell’immediato con le attrezzature disponibili in quel momento, hanno formalmente richiesto misure straordinarie.

Residenti evacuati

Sindaco, Comandante dei Carabinieri, referenti comunali di Protezione Civile hanno deciso la chiusura immediata della via interessata, con interdizione totale e l’evacuazione precauzionale delle abitazioni situate nelle immediate vicinanze del Santuario. L’Amministrazione comunale si è immediatamente attivata per garantire assistenza ai residenti coinvolti, provvedendo a collocare temporaneamente le famiglie evacuate in una struttura alberghiera. Contestualmente, la strada chiusa al traffico è stata presidiata per tutta la notte grazie al prezioso supporto dei volontari della Protezione Civile. Fondamentale anche l’intervento della Polizia Locale e degli uffici comunali, che hanno operato in stretto coordinamento con tutte le autorità coinvolte, supportando le attività di gestione dell’emergenza e le operazioni necessarie a garantire la sicurezza dei cittadini.

Le parole del sindaco

“La sicurezza delle persone è stata fin dal primo momento la nostra assoluta priorità – dichiara Berra – Desidero ringraziare i Carabinieri, i Vigili del Fuoco, la Polizia Locale, la Protezione Civile e tutti coloro che si sono attivati con professionalità e tempestività. Grazie alla collaborazione tra le diverse istituzioni è stato possibile gestire una situazione delicata senza conseguenze per le persone e garantire assistenza immediata ai residenti coinvolti. L’Amministrazione comunale continuerà a monitorare l’evolversi della situazione, in stretta collaborazione col signor Parroco, don Erasmo, in costante raccordo con i Vigili del Fuoco e le autorità competenti, fornendo tempestivamente eventuali aggiornamenti alla cittadinanza, al fine di minimizzare i tempi di risoluzione della crisi”.

