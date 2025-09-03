Maltempo in paese, auto sommersa nel sottopasso

Maltempo a Rescaldina, auto sommersa nel sottopasso. L’intervento del Gruppo di Protezione Civile Cerro Maggiore Odv.

Auto rimane sommersa nel sottopasso

Momenti di grande spavento quelli che si sono vissuti a Rescaldina nella giornata di ieri, martedì 2 settembre 2025. Il maltempo che ha infuriato per quasi tutta la giornata ha provocato disagi nella zona del sottopasso vicino al centro commerciale Conad di via Togliatti. Tra gli episodi, da segnalare la presenza di un’auto che, nel tentativo di attraversare uno dei sottopassi, in pochi istanti, è rimasta completamente sommersa dall’acqua.

L’intervento

Sul posto è intervenuto il Gruppo di Protezione Civile Cerro Maggiore Odv. “L’intervento di svuotamento delle aree allagate del complesso, ho richiesto l’impiego di due idrovore da 6000 l/min ciascuna che hanno lavorato ininterrottamente dalla tarda mattinata alle 19 circa” ricordano i volontari, che hanno messo in salvo anche il conducente della vettura.