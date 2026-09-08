Dopo lo sversamento

Pioggia in arrivo, corsa contro il tempo per bonificare il Naviglio

La Città metropolitana di Milano ha disposto interventi in somma urgenza per accelerare le operazioni e mettere in sicurezza il materiale già confinato.

Pioggia in arrivo, corsa contro il tempo per bonificare il Naviglio

Magenta ·

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La pioggia attesa a partire da domani, mercoledì 9 settembre, accelera le operazioni di bonifica lungo il Naviglio Grande.

Naviglio, allarme maltempo: accelerata sulla bonifica

La Città metropolitana di Milano ha disposto interventi in somma urgenza per proseguire e intensificare le attività già in corso, con l’obiettivo di mettere in sicurezza il materiale inquinante che è stato confinato e ridurre il rischio che precipitazioni intense possano vanificare quanto fatto finora per far fronte allo sversamento di idrocarburi (presumibilmente gasolio) scoperto nel pomeriggio di venerdì 4 settembre a Pontevecchio di Magenta.

Aspirare il materiale confinato

Dalla mattina di oggi, martedì 8 settembre, mezzi e squadre sono al lavoro per aspirare e allontanare il materiale già confinato lungo il corso d’acqua. Un intervento reso necessario dalle previsioni meteorologiche, che indicano un peggioramento consistente a partire da mercoledì mattina. L’obiettivo è evitare che piogge particolarmente intense possano rimettere in movimento il materiale già raccolto e provocare nuove conseguenze ambientali, soprattutto nei territori a valle. I Comuni di Robecco sul Naviglio, Corbetta e Cassinetta di Lugagnano sono stati informati dell’intervento.

«Anticipare i lavori»

Paolo Festa, consigliere delegato all’Ambiente della Città metropolitana di Milano, dichiara:

«Abbiamo attivato la somma urgenza proprio per non farci trovare impreparat. Le previsioni indicano un peggioramento del tempo già da mercoledì mattina: anticipare i lavori di aspirazione serve a cercare di mettere in sicurezza quanto è stato confinato e a limitare possibili conseguenze più gravi per i territori a valle. Continuiamo a lavorare in stretto coordinamento con i Comuni».

Il rischio legato alla pioggia

L’intervento si inserisce nel quadro delle operazioni avviate dopo lo sversamento che ha interessato il Naviglio Grande. La priorità, in questa fase, è quindi rimuovere il materiale già confinato prima dell’arrivo delle precipitazioni, così da ridurre il rischio di una sua dispersione e di ulteriori effetti a valle. Le attività proseguono dunque con particolare attenzione alle condizioni meteorologiche delle prossime ore, mentre resta in corso il lavoro di bonifica e di monitoraggio del corso d’acqua.

 

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