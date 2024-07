Maltempo, gli effetti della grandinata di venerdì sull'Ovest Milano

Non cessa il maltempo sui comuni della Citta Metropolitana. Nella serata di venerdì 12 luglio forti precipitazioni condite da grandine e raffiche di vento hanno infatti colpito il capoluogo e diversi paesi dell'Ovest Milano, tra cui Bareggio e Cornaredo che nel complesso hanno riportato i danni maggiori.

Maltempo, gli effetti della grandinata di venerdì

Stando a quanto riportato dai Vigili del Fuoco sono circa venti interventi effettuati ed altri dieci in attesa di essere smaltiti per una decina di squadre impegnate. Ascensori bloccati, rami di alberi caduti e pericolanti. Sono soprattutto questi gli interventi su cui si sono concentrati i vigili del fuoco.

Cornaredo e Bareggio sono stati come già detto i comuni più colpiti in particolare quest'ultimo dove le squadre dei pompieri sono state impegnate a rimuovere i rami d'albero caduti su alcune vetture. Non si segnalano grossi danni a strutture e soprattutto persone coinvolte. Per ora la situazione è in lento ma costante miglioramento.

Gli interventi a Bareggio

Per quanto riguarda i danni sul territorio bareggese è intervenuta in tarda serata direttamente il sindaco Linda Colombo, che ha spiegato: