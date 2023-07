Maltempo: al via il ripristino delle strade a Lainate

Le operazioni di sgombero degli alberi storici caduti lungo la via Re Umberto a seguito del nubifragio di ieri mattina dal momento che necessitano di attrezzature e scale speciali, cominceranno domani, mercoledì 26 luglio, dal tratto via W.Weiss.

L’Amministrazione comunale invita tutti i cittadini a collaborare alla pulizia da piccoli rami e fogliame lungo i marciapiedi fronte strada delle proprie abitazioni in modo tale da evitare il rischio ostruzione degli scarichi delle acque reflue lungo le strade. Grazie in anticipo per chi darà una mano ai nostri operatori attivi fin dal primo momento nel rendere agibili strade e passaggi.