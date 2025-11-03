Malore sul lavoro: morto 58enne

Aveva appena preso servizio quando è stato colto da un malore che non gli ha lasciato scampo. Un 58enne è morto così, sul posto di lavoro, al termovalorizzatore Neutalia di Busto Arsizio, nella frazione di Borsano, a poca distanza dal confine con Magnago.

Inutili i tentativi di rianimare un 58enne colto da malore sul posto di lavoro

È successo nella mattinata di oggi, lunedì 3 novembre, intorno alle 7. L’uomo, dipendente di un’azienda esterna che opera nell’impianto, stava effettuando il primo carico della giornata quando si è sentito male. Immediato l’intervento dei colleghi e della squadra di primo soccorso interna all’azienda, appositamente formata e dotata di defibrillatori. Nel frattempo è stato dato l’allarme e sul posto sono intervenute la Croce rossa di Busto Arsizio e l’automedica. Nonostante la tempestività dei soccorsi e la corsa all’ospedale bustocco, per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Oltre ad ambulanza e automedica, sono intervenuti i Carabinieri e i tecnici dell’Ats

Nello stabilimento di Neutalia sono intervenuti anche i Carabinieri della Compagnia di Busto Arsizio e il personale di Ats Insubria per gli accertamenti di rito, volti a ricostruire la dinamica dell’accaduto e a verificare il rispetto delle normative in materia di sicurezza sul lavoro.

