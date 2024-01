Malore per Gigi Riva: è ricoverato a Cagliari

Gigi Riva, "rombo di tuono", è ricoverato a Cagliari dopo essere stato colpito da un malore nella sua abitazione sabato 20 gennaio.

Gigi Riva ricoverato a Cagliari in seguito a un malore

Le sue condizioni non sarebbero gravi, ma non è escluso che debba essere sottoposto a un intervento al cuore. La leggenda del calcio italiano (miglior marcatore azzurro di tutti i tempi con 35 gol segnati in 42 partite, fu campione d’Europa nel 1968 e vicecampione del mondo nel 1970), 79 anni, mosse i primi passi importanti della sua formidabile carriera calcistica nei Lilla del Legnano Calcio nei primi anni ‘60. Per questo nel 2022 l’Amministrazione comunale gli ha conferito la benemerenza civica, "per i prestigiosi risultati raggiunti nella sua brillante carriera sportiva, che ha avuto anche - ai suoi esordi - una fase importante nella squadra cittadina".

I primi passi importanti della sua carriera in lilla

Nato a Leggiuno (Varese) nel 1944, cominciò infatti a giocare a calcio nelle file del Laveno Mombello dove militò fino a quando gli osservatori del Legnano lo scelsero per vestire la maglia lilla. Destinato inizialmente alle formazioni giovanili, fu presto schierato in prima squadra, che allora giocava nel campionato di serie C. Concluse la stagione 1962/63 con cinque reti all’attivo e, al termine, fu acquistato dal Cagliari. Il resto è storia. Riva non ha mai mancato di tornare regolarmente a Legnano dove vivono i parenti e alla cui squadra continua a essere associato.

Il messaggio di auguri per i 11o anni dell'Ac Legnano

Lo scorso aprile, in occasione della festa per i 110 anni dell'Ac Legnano, il campione, per quanto non presente fisicamente, ha voluto esprimere tutta la propria vicinanza alla società lilla collegandosi telefonicamente con il Teatro Tirinnanzi, dov'è andata in scena una serata di gala con tifosi, vecchie glorie e ospiti vip.