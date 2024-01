Gigi Riva non ce l'ha fatta: addio alla leggenda del calcio italiano

Rombo di tuono non ce l'ha fatta. Gigi Riva, leggenda del calcio italiano, si è spento nella serata di ieri, lunedì 22 gennaio, dopo l'infarto che lo aveva colpito domenica.

Gigi Riva è morto a Cagliari dov'era ricoverato dopo un malore

Nel primo pomeriggio era stata resa nota la notizia del malore e del ricovero del campione in ospedale a Cagliari, città nella quale viveva da tempo e alla quale aveva regalato lo scudetto nel 1970. I medici stavano valutando l'opportunità di sottoporlo a un intervento chirurgico. Intorno alle 19.30 però è sopraggiunta la fine. Aveva 79 anni.

Cittadino benemerito di Legnano, dove iniziò la propria carriera

Nato a Leggiuno (Varese) sul Lago Maggiore, il miglior marcatore della storia della Nazionale era cittadino benemerito di Legnano. Negli anni '60 aveva mosso infatti i primi passi importanti della propria formidabile carriera calcistica nei lilla. Per questo nel 2022 l’Amministrazione comunale gli ha conferito la benemerenza civica, "per i prestigiosi risultati raggiunti nella sua brillante carriera sportiva, che ha avuto anche - ai suoi esordi - una fase importante nella squadra cittadina".

"Indimenticabile campione che da qui spiccò il volo per la serie A"

Il sindaco Lorenzo Radice, l’assessore allo Sport Guido Bragato e tutta la Giunta esprimono il loro cordoglio per la morte di Gigi Riva, "l’indimenticabile campione che da Legnano ha spiccato il volo verso la sua affermazione in serie A con il Cagliari e la maglia azzurra".

Ricorda Radice:

"Abbiamo conferito nel 2022 la benemerenza civica a Gigi Riva: quel giorno non poté essere presente alla cerimonia e speravo in un suo viaggio a Legnano per poterlo conoscere personalmente. Purtroppo non è stato possibile, perché la morte oggi lo ha strappato ai suoi cari e ai tanti appassionati di calcio che gli hanno sempre dimostrato un grande affetto e, fra questi, moltissimi legnanesi. Alla sua famiglia da parte mia e a nome della Città di Legnano le più sentite condoglianze".

"Grazie campione per l'ultimo regalo che hai fatto alla famiglia lilla"

L'Ac Legnano lo piange così, facendo riferimento alla partecipazione (seppure a distanza) di "Rombo di tuono" ai festeggiamenti per i 110 anni di fondazione della società, andati in scena lo scorso aprile al Teatro Tirinnanzi:

"Sei intervenuto per la festa dei nostri 110 anni. È stato l'ultimo regalo di un grande campione. Semplicemente grazie Gigi Riva. Tutta la famiglia lilla ti ricorderà per sempre".