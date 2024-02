Sono intervenute due ambulanze e un'automedica questa mattina, 7 febbraio, a Cerro Maggiore per soccorrere due studenti, uno delle elementari e uno delle medie.

Malore per due studenti di elementari e medie

Intervento questa mattina intorno alle 11 in via Giovanni Boccaccio a Cerro Maggiore per assistere due studenti dell'istituto comprensivo Strobino. I mezzi di soccorso sono arrivati sul posto in codice rosso.

I due studenti sono stati prima stabilizzati da medici e paramedici sul posto e successivamente trasportati in ospedale.