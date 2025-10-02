COLPITO DA ARRESTO CARDIACO

Malore mentre si trova in ditta: grave un 48enne

L'operaio si trovava all'interno di un'azienda di via Puccini; sul posto l'ambulanza della Croce rossa, l'automedica e la Polizia Locale

Malore mentre si trova in ditta: grave un 48enne

San Vittore Olona · 02/10/2025 alle 10:53

Malore mentre si trova in ditta a San Vittore Olona: grave un 48enne.

Malore in ditta

Malore mentre si trovava in una ditta. E’ quanto accaduto la mattina di oggi, giovedì 2 ottobre 2025, a San Vittore Olona. Erano circa le 9.40 quando un operaio, 48 anni,  si trovava all’interno di un’attività di via Puccini (in piena zona industriale) è crollato a terra, molto probabilmente colpito da un arresto cardiaco. Subito è partita la chiamata al 112.

I soccorsi

Sul posto è arrivata l’ambulanza della Croce rossa, l’automedica dell’ospedale e una pattuglia della Polizia Locale. Il lavoratore, su cui sono stati effettuate le manovre di rianimazione, è stato portato in ospedale in codice rosso.

Tu cosa ne pensi?