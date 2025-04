Malore in via Castelli Fiorenza: i medici si calano dall'elisoccorso per salvare un uomo colto da malore

Attimi di paura nella mattinata di oggi, martedì in via Castelli Fiorenza, nel pieno centro di Rho, per un uomo colto da malore davanti ai negozi situati all'altezza del civico 30.

Il pensionato ha prima barcollato poi è caduto a terra

Erano le 11.30 quando è scattato l'allarme dato dalle persone che stavano transitando nella zona. L'uomo, le cui generalità non sono ancora state rese note, ha prima barcollato poi è caduto rovinosamente al suolo. Sul posto un'ambulanza con a bordo i volontari di Rho Soccorso e l'elisoccorso inviato dall'ospedale milanese di Niguarda con a bordo medici e infermieri.

Il personale medico e infermieristico fatto atterrare sul tetto del nuovo teatro

Vista l'impossibilità di atterrare nel centro cittadino, per soccorrere più velocemente l'uomo, il personale sanitario è stato calato sul tetto del nuovo teatro e successivamente ha raggiunto il luogo dove si trovava l'uomo.

Dopo i primi soccorsi l'uomo è stato trasportato d'urgenza all'ospedale San Carlo di Milano

Dopo i primi soccorsi sul posto, mentre l'elisoccorso atterrava nel campo davanti alla chiesa di San Michele, l'uomo è stato caricato in ambulanza e trasportato d'urgenza all'ospedale San Carlo di Milano dove, è stato immediatamente visitato nelle sale del pronto soccorso

In via Fiorenza anche i Carabinieri della Stazione di Rho per verificare l'esatta dinamica dei fatti

Al momento di andare in stampa la prognosi è riservata. In via Castelli Fiorenza anche i Carabinieri della Stazione di Rho chiamati per limitare il traffico nella zona e verificare l'esatta dinamica dei fatti. L'arrivo dell'elisoccorso in centro a Rho ha attirato l'attenzione di numerosi cittadini