L'uomo è stato immediatamente soccorso con il Dae presente nella struttura e poi trasferito in ospedale cosciente e collaborante

Momenti di paura nel primo pomeriggio di ieri, mercoledì 27 maggio, alla Dynamic Training Lab di via Betulle a Legnano, dove un uomo di 58 anni è stato colpito da un arresto cardiaco mentre si stava allenando.

Malore in palestra, paura per un 58enne

L’allarme è scattato poco prima delle 14. Immediato l’intervento del personale della palestra e di un’infermiera del pronto soccorso dell’ospedale di Legnano che si trovava casualmente nella struttura in quel momento.

L’uomo è stato subito sottoposto alle manovre di rianimazione e defibrillato con il Dae in dotazione alla palestra, riuscendo così a riprendere l’attività cardiaca. Pochi minuti dopo sul posto è arrivata l’équipe dell’automedica Areu, che ha preso in carico il 58enne e lo ha trasportato in ospedale per le cure del caso. L’uomo era cosciente e collaborante.

Il commento di Jurinovich

Mirco Jurinovich, presidente onorario di “60mila vite da salvare”, commenta:

“Dopo il salvataggio del medico avvenuto in via Parma poche settimane fa, arriva l’ennesima dimostrazione dell’efficacia salvifica del defibrillatore, il cui utilizzo è purtroppo ancora frenato dalla mancata applicazione della legge 116 del 2021”.

Jurinovich richiama quindi l’attenzione sulla necessità di rendere pienamente operativa la normativa nazionale: