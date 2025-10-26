Malore in ditta, muore dipendente di 65 anni

Malore in ditta a Turbigo: muore dipendente di 65 anni residente a Buscate.

Malore in ditta

E’ stato colpito da malore mentre si trovava al lavoro. Dramma, nella mattina di oggi, domenica 26 ottobre 2025, a Turbigo. Intorno alle 8.15, un 65enne di Buscate, dipendente di un’azienda, era impegnato in alcune mansioni all’interno di un impianto lavorativo in via Molinara. Ad accorgersi che l’uomo non stava bene, probabilmente a causa di un arresto cardiaco, sono stati i colleghi che hanno lanciato l’allarme.

Il decesso

Sul posto, in codice rosso, è arrivata l’ambulanza della Croce Bianca di Magenta insieme all’automedica dell’ospedale e ai Carabinieri. Ma l’uomo non ce l’ha fatta.