Malore in azienda, soccorso con l'elicottero

Grave malore in un'azienda, arriva l'elisoccorso.

Grave malore per un 55enne in un'azienda di via 4 Novembre a Cuggiono

Paura nel primo pomeriggio di oggi in via 4 Novembre di Cuggiono, dove un uomo di 55 anni si è sentito male nella sede di una ditta specializzata nell'affitto e noleggio di attrezzature catering per eventi. Scattato l'allarme, la centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza ha inviato sul posto, in codice rosso, un'ambulanza della Croce bianca di Magenta, supportata dall'automedica. Sul posto è intervenuto anche l'elisoccorso.

L'uomo è stato portato in elicottero all'Humanitas: è in gravi condizioni

Le condizioni del 55enne sono subito apparse molto gravi, tanto che l'uomo, dopo aver ricevuto le prime cure in loco, è stato elitrasportatao all'ospedale Humanitas di Rozzano.