Malore improvviso in strada, trasportato al Sacco in codice rosso

L'emergenza

Il fatto è avvenuto oggi, 12 gennaio 2022, nella frazione Cascina Croce di Cornaredo

Un uomo di 70 anni ha accusato un malore oggi, 12 gennaio 2022, mentre si trovava a Cascina Croce, frazione di Cornaredo. Sul posto è intervenuto l'elisoccorso.

Un malore improvviso in strada

Malore improvviso per un uomo di 70 anni che si trovava in località Cascina Croce di Cornaredo, poco prima delle due curve che portano alla piazzetta della frazione. Sul posto è arrivata un'ambulanza e poco dopo anche l'elisoccorso viste le sue condizioni di salute. A coadiuvare gli aiuti anche la Polizia Locale di Cornaredo.

I soccorsi e il trasporto in ospedale

Dopo i primi interventi sul posto l'uomo, in pericolo di vita, è stato trasportato all'ospedale Sacco di Milano in codice rosso in ambulanza, senza l'ausilio dell'elisoccorso atterrato poco distante su un prato.