Malore durante la partita di padel: 39enne in terapia intensiva

Grave malore per un uomo di 39 anni ieri sera, 14 agosto 2025, a Busto Garolfo: l'uomo è andato in arresto cardiaco e trasporto successivamente in ospedale.

Malore durante la partita di padel: 39enne trasportato in ospedale in codice rosso

È stato soccorso inizialmente dal personale dell'impianto sportivi di via dell'Industria l'uomo di 39 anni che si è sentito male. Il personale ha erogato 2 scariche con il defibrillatore in dotazione: l'uomo è stato poi preso in carico dall'equipe dell'automedica che ha proseguito la rianimazione facendo ripartire il cuore.

Trasportato in codice rosso in ospedale a Legnano si trova in terapia intensiva in prognosi riservata.