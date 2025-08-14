prognosi riservata

Malore durante la partita di padel: 39enne in terapia intensiva

È stato soccorso inizialmente dal personale dell'impianto sportivi di via dell'Industria l'uomo di 39 anni che si è sentito male

Malore durante la partita di padel: 39enne in terapia intensiva
Busto Garolfo
Pubblicato:

Grave malore per un uomo di 39 anni ieri sera, 14 agosto 2025, a Busto Garolfo: l'uomo è andato in arresto cardiaco e trasporto successivamente in ospedale.

Malore durante la partita di padel: 39enne trasportato in ospedale in codice rosso

È stato soccorso inizialmente dal personale dell'impianto sportivi di via dell'Industria l'uomo di 39 anni che si è sentito male. Il personale ha erogato 2 scariche con il defibrillatore in dotazione: l'uomo è stato poi preso in carico dall'equipe dell'automedica che ha proseguito la rianimazione facendo ripartire il cuore.

Trasportato in codice rosso in ospedale a Legnano si trova in terapia intensiva in prognosi riservata.

Tu cosa ne pensi?
  • Registrazione tribunale Registrato al nr. 79 del 08/04/2021 presso il Tribunale di Milano
  • ROC 15381
  • Direttore responsabile Sergio Nicastro
  • Gestione editoriale Media(iN) Srl
Contatti
  • Email redazione@primamilanoovest.it - redazione@settegiorni.it
  • Telefono 02.9326191
Pubblicità
  • Concessionaria Publi(iN) Srl
  • Email publiin@netweek.it
  • Telefono 03999891
Info e note legali
© Copyright 2025 Media(iN) Srl
Tutti i diritti riservati.
Servizi informatici provveduti da Dmedia Group SpA Soc. Unipersonale Via Campi, 29/L 23807 Merate (LC) C.F. e P.IVA 13428550159 Società del Gruppo Netweek S.p.A. C.F. 12925460151