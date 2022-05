magenta

A soccorrere l'uomo di 42 anni sono arrivate due ambulanze e l'elisoccorso in codice rosso, gli agenti della Polizia Locale e i Vigili del Fuoco di Milano di via Messina

Attimi di paura per un malore che nel primo pomeriggio di oggi, lunedì, ha colpito un uomo di 42 anni mentre si trovava sul posto di lavoro in una fattoria di Magenta in via per Ossona.

Malore al lavoro, interviene l'elisoccorso

Dopo la chiamata partita attorno alle 14, i soccorsi si precipitati sul posto nel giro di pochi istanti con due ambulanze, un'automedica e l'elisoccorso in codice rosso oltre che gli agenti della Polizia Locale cittadina, i Vigili del Fuoco volontari di Inveruno ed il personale di Ats.

Secondo una prima ricostruzione della vicenda pare che l'uomo stesse lavorando in una stanza dello stabile mentre preparava dei latticini quando si è sentito male, forse per via di un'intossicazione. Al momento Vigili del Fuoco e agenti della Polizia Locale sono quindi al lavoro per cercare di stabilire le cause del malore.

L'uomo è stato quindi trasportato in codice rosso all'Ospedale Niguarda di Milano.