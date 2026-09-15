Malesseri dopo il pranzo conviviale: indaga l’Ats

Malesseri dopo un pranzo conviviale a Bareggio, in corso le verifiche dell’Ats.

Malesseri dopo il “Pranzo della domenica”

È stata una giornata di festa, convivialità e riscoperta delle tradizioni gastronomiche italiane, con circa 200 persone che domenica 13 settembre hanno partecipato al “Pranzo della domenica” al Parco Arcadia. Nelle ore successive, però, una ventina di partecipanti ha accusato dei malesseri e ora sulla vicenda sono in corso le verifiche dell’Ats, chiamata a chiarire l’origine dei disturbi.

Il sindaco ha avvisato l’Ats

A informare della situazione è stato il sindaco Linda Colombo, che nel pomeriggio di ieri, lunedì 14 settembre, ha avvisato in via precauzionale Ats, che sta effettuando gli accertamenti del caso. Gli operatori stanno contattando le persone che hanno accusato disturbi (non gravi, tanto che nessuno si è rivolto al Pronto soccorso) e chiedendo loro anche che cosa abbiano mangiato durante il pranzo. Al momento, però, non emerge un alimento comune tra le persone che sono state male. I partecipanti coinvolti avrebbero infatti consumato pietanze differenti, mentre altre persone che hanno mangiato gli stessi piatti non avrebbero accusato problemi. Non è quindi ancora possibile stabilire se i malesseri siano effettivamente riconducibili a qualcosa consumato durante il pranzo, né individuare un eventuale alimento responsabile. Saranno gli accertamenti dell’Ats a permettere di ricostruire quanto accaduto e a chiarire se esista un collegamento con il pasto.

La raccolta dei recapiti per le verifiche

Il Comune ha chiesto alle famiglie nelle quali uno o più componenti abbiano accusato disturbi di fornire un recapito telefonico, così da poter essere eventualmente contattate nell’ambito delle verifiche in corso. Il numero può essere comunicato all’indirizzo ufficio.stampa@comune.bareggio.mi.it.

Il ricavato agli Amici del Parco Arcadia

L’iniziativa era stata organizzata dall’Amministrazione comunale in collaborazione con le associazioni del territorio, che avevano preparato diverse specialità della cucina italiana. Il ricavato della giornata sarà devoluto all’associazione Amici del Parco Arcadia.