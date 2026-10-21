Malamovida: denunciato un 20enne per spaccio

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Intensificato il controllo del territorio. Nel corso delle scorse notti, i Carabinieri di Abbiategrasso hanno implementato un dispositivo di monitoraggio del territorio attraverso uno specifico servizio mirato.

Contro la malamovida

Contrasto alla “malamovida” ad Abbiategrasso: i Carabinieri sequestrano droga e denunciano un giovane per spaccio nel centro cittadino. L’operazione è stata disposta per contrastare i fenomeni di “malamovida”, comportamenti di degrado urbano, e prevenire l’accensione abusiva di fuochi pirotecnici nell’area del centro cittadino, dove ci sono i locali frequentati dai giovani.

Durante le attività di pattugliamento, l’attenzione dei militari è stata attirata da un soggetto , 20enne domiciliato in città, prontamente notato mentre cedeva una dose di hashish a un altro giovane in piazza Castello. Il personale dell’Arma è intervenuto tempestivamente fermando e controllando il giovane pusher, il quale è stato denunciato in stato di libertà per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. A seguito delle perquisizioni, i Carabinieri hanno rinvenuto e posto sotto sequestro 7 grammi di hashish e la somma di 300 euro in contanti

L’acquirente è stato invece identificato e sanzionato amministrativamente quale consumatore di droga.