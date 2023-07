È stato un brusco risveglio stamattina quello di Magentino e Abbiatense, colpiti duramente dal nubifragio che si è abbattuto nella mattinata di oggi, martedì 25 luglio.

Magentino e Abbiatense contano i danni del maltempo

Se i forti temporali che nella giornata di ieri, lunedì 24, avevano colpito più l'area del Legnanese e dell'Altomilanese, risparmiando parte del territorio dell'Ovest Milano, con la tempesta delle 4 di questa mattina purtroppo Magentino e Abbiatense non sono stati risparmiati.

Gli strascichi sul Magentino

Innumerevoli gli alberi caduti nella notte sul territorio. A Magenta la Protezione Civile è stata chiamata agli straordinari. Sin dal primo istante si è subito prodigata per liberare le strade rimuovendo le piante cadute durante la notte. Un grosso albero posizionato di fronte alle scuole elementari Papa Giovanni XXIII della zona nord è inoltre crollato. In diversi punti della città l'acquazzone ha fatto saltare anche la corrente e la furia del vento ha scoperchiato anche il tetto di un'edificio che è caduto poi sulla via Roma. Nel corso della mattinata sono poi intervenuti i Vigili del Fuoco per rimuovere la copertura dalla strada. Il Comune ha inoltre predisposto che il cimitero e i parchi rimangano chiusi in via precauzionale per consentire la completa verifica di tutti i danni e la messa in sicurezza delle aree.

Danni ingenti anche a Corbetta tra alberi caduti e strade bloccate. L'Amministrazione ha inoltre predisposto per sicurezza la chiusura per tutta la giornata del parco Ferrario per consentire il taglio e la rimozione degli alberi abbattuti dal forte vento e dalla furia del temporale. Tantissimi danni si sono registrati nell'area del quartiere Repubblica dove un tetto è stato scoperchiato insieme alle travi ed è caduto in parte sulle macchine parcheggiate e in parte invece sui balconi dei palazzi, sul posto sono arrivati anche i Vigili del Fuoco.

Tanta paura anche a Robecco sul Naviglio tra allagamenti, blackout e strade interrotte. La viabilità sulla SS526, la direttrice che porta verso Abbiategrasso è stata interrotta a causa di un grosso albero caduto sulla carreggiata. L'Amministrazione ha inoltre disposto con un'ordinanza la chiusura di tutti i parchi e le aree verdi della città.

Tanti gli alberi caduti anche a Boffalora sopra Ticino, come segnalato dall'Amministrazione cittadina, ma non solo. La furia del maltempo ha provocato diversi danni anche alla giostre che si erano posizionate in paese in vista della Festa Patronale che andrà in scena durante il weekend.

Anche Santo Stefano Ticino registra danni causati dal maltempo. Il temporale di questa notte ha provocato la caduta di alcuni alberi sul territorio. Sono state attivate opportune verifiche dei danni e le operazioni per ripristinare la situazione prima possibile.

A Sedriano e Vittuone invece i danni sono stati provocati dal temporale di ieri con alberi caduti e la Protezione Civile che si è messa subito al lavoro. A Sedriano il sindaco Marco Re che ha firmato un'ordinanza di chiusura di parchi e aree verdi. Gli alberi hanno abbattuto purtroppo anche i cavi della corrente ed una centrale enel creando disguidi e blackout. A Vittuone invece il sindaco Laura Bonfadini ha spiegato come Protezione civile, Ufficio Tecnico, operai comunali e l'assessore Angelo Poles si sono attivati per rimuovere gli ostacoli dalle strade il prima possibile.

A Marcallo con Casone la situazione non è invece migliore, il sindaco Marina Roma ha predisposto la chiusura della via San Marco al traffico dall'intersezione con via Roma all'intersezione con via 24 Maggio. Il Parco Ghiotti e l'area cani sono temporaneamente chiuse a causa degli alberi sradicati così come la pista ciclabile di via Meucci, nell'ultimo tratto verso Magenta (altezza strada per Marcallo). che è stata chiusa a causa di un albero caduto. Chiuso momentaneamente anche il cimitero a causa dei danni arrecati dal maltempo.

Tanti danni anche a Bareggio dove il sindaco Linda Colombo e la sua Amministrazione, si sono attivati con Protezione Civile e Polizia Locale per gestire la situazione che ha visto moltissimi alberi caduti su tutto il territorio cittadino.

Gli strascichi sull'Abbiatense

Anche Abbiategrasso e l’abbiatense è stato travolto dall’incredibile ondata di maltempo che questa notte ha colpito duramente creando molti disagi.

Nella città del Leone molte sono le piante sradicate e cadute sulle strade bloccando la circolazione. Il vento forte e la grandine hanno messo a ferro e fuoco l’intera città. Disagi sulla circolazione lungo la Vigevanese, dopo Castelletto, ad Abbiategrasso, in direzione Milano due grossi alberi abbattuti impediscono la circolazione. Molti gli interventi dei Vigili del fuoco.

Anche altri paesi dell’area hanno subito ingenti danni, tra Cassinetta e Corbetta la circolazione è difficoltosa per un albero caduto sulla strada; anche a Gaggiano sono molti gli alberi divelti che provocano disagio alla circolazione, sono state attivate tutte le procedure per rimuovere al più presto gli ostacoli lungo le varie sede stradali.

A seguito del fortissimo temporale, ci sono diverse criticità a Vermezzo con Zelo con alcune piante cadute ,tetti scoperchiati e ancora assenza di rete elettrica. Sulla provinciale 30 tra Rosate e Vermezzo con Zelo ci sono diverse piante che occupano la sede stradale. Si sta provvedendo ad intervenire con operatori e i vigili del fuoco per eliminare i pericoli segnalati.