Magentina positiva al Coronavirus, è ricoverata a Novara

Prima magentina contagiata, la notizia arriva… dal Piemonte.

Magentina positiva al Coronavirus

Una ragazza di 27 anni di Magenta, trasportata all’ospedale Maggiore in seguito alle ferite riportate in un incidente stradale, è poi risultata positiva al primo test. Le sue condizioni, per quel che riguarda il Coronavirus, non sono gravi.

E’ ricoverata a Novara

La comunicazione arriva dall’Aou di Novara, autorizzata da Regione Lombardia.

TORNA ALLA HOME

Leggi anche: