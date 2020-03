Confermato quarto caso di coronavirus ad Abbiategrasso

Quarto caso di coronavirus ad Abbiategrasso, la comunicazione del sindaco in Consiglio comunale

Abbiategrasso: quarto caso di coronavirus

Ieri sera il sindaco di Abbiategrasso Cesare Nai ha comunicato durante il Consiglio comunale a porte chiuse la presenza di un quarto caso di coronavirus in una persona residente ad Abbiategrasso. Il sindaco ha inoltre raccomandato prudenza, pur senza lasciarsi prendere dall’agitazione, in quanto Ats sta già portando avanti le misure precauzionali necessarie. “La prassi è quella più volte specificata: queste persone ove necessario vengono ricoverate in ospedale nel reparto dedicato oppure presso il proprio domicilio -spiega Nai – Si occupa Ats di contattare le persone con le quali sono venute in contatto, è chiaro che bisogna essere molto attenti, e cercare di rispettare le prescrizioni del decreto ministeriale”.

