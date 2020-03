Coronavirus: tre casi ad Abbiategrasso

Tre casi di coronavirus ad Abbiategrasso, due di loro ricoverati a Legnano

Tre persone di Abbiategrasso positive al coronavirus. L’annuncio è stato dato poco fa dal sindaco Cesare Nai in un video diffuso anche sui social: la comunicazione è arrivata al Comune da parte delle autorità sanitarie oggi pomeriggio. “Due delle tre persone risultate positive si trovano all’ospedale di Legnano, fortunatamente non sono in gravi condizioni; sulla terza attendiamo ulteriori informazioni” spiega il primo cittadino, che raccomanda la massima prudenza nel rispetto delle direttive regionali.