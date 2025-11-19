Magenta piange Pino Mercalli, da sempre impegnato per il bene della città

Ex presidente di Asm (che ha guidato dal 2008 al 2014), si era messo a disposizione della comunità sia in politica che nell'associazionismo.

Magenta piange Giuseppino Mercalli, per tutti Pino, ex presidente di Asm (l’Azienda Speciale Multiservizi che si occupa dei servizi di pubblica utilità in 11 comuni della zona, che ha guidato per due mandati dal 2008 al 2014), figura assai nota in città per il suo impegno nella politica e nell’associazionismo locale.

Magenta dice addio a Pino Mercalli

L’uomo si è spento a 84 anni nella notte tra lunedì 17 e martedì 18 novembre. A ricordarlo con commozione e riconoscenza è il sindaco Luca Del Gobbo:

“Desidero esprimere, a nome personale e di tutta l’Amministrazione comunale di Magenta, la mia più sincera vicinanza e il mio profondo cordoglio a Lorenza e a Paolo e alla famiglia tutta per la scomparsa di Pino (Giuseppino) Mercalli. Mi unisco al loro dolore con affetto e gratitudine per tutto ciò che Pino ha rappresentato per la nostra comunità. Per me Pino era un caro amico. È sempre stato una presenza discreta ma costante, un punto di riferimento importante sin da quando, giovanissimo, muovevo i miei primi passi nella Democrazia Cristiana. Mi ha sostenuto e consigliato con generosità, come fece anche durante i miei primi mandati da Sindaco. La sua competenza, la sua esperienza e la sua cultura erano qualità rare, che metteva sempre a disposizione del bene comune”.

Il sindaco ne ricorda l’umanità e la saggezza

Il primo cittadino ricorda poi il ruolo nella partecipata:

“Pino è stato per molti anni presidente di Asm, ruolo che ha ricoperto con grande senso di responsabilità, e successivamente è rimasto vicino al mondo associazionistico magentino, a cui ha dedicato tempo, attenzione e passione. Era profondamente legato alla frazione di Pontenuovo e alla sua gente. Di lui porterò sempre con me un ricordo bellissimo: la sua umanità, la sua saggezza e la sua amicizia sincera”.

Domani l’ultimo saluto a Pontenuovo

Il funerale sarà celebrato domani, giovedì 20 novembre, alle 10 nella chiesa parrocchiale di Pontenuovo e sarà preceduto dalla recita del Rosario, con inizio alle 9.30. La salma di Mercalli riposa nella Casa funeraria Calcaterra di Strada Castellazzo 3/B a Magenta aperta dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 18.