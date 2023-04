Attimi di grande paura e concitazione nel pomeriggio di ieri, sabato 22 aprile a Magenta per un'incidente che ha visto coinvolto un bambino di 2 anni.

Magenta: paura per un bambino urtato da un'auto

Al momento la dinamica dell'accaduto non è ancora chiara, ma da una prima ricostruzione sembrerebbe che attorno alle 15 il piccolo sarebbe uscito con la sua famiglia dal McDonald's di via Boffalora. Nel parcheggio, per cause ancora al vaglio delle Forze dell'Ordine, il bambino sarebbe stato urtato da un'automobile e sarebbe così rovinato a terra.

L'arrivo dei soccorsi

Gli istanti seguenti all'urto sono stati molto concitati con la chiamata ai soccorsi che nel giro di pochi minuti ha portato sul posto un'ambulanza della Croce Azzurra Buscate, l'elisoccorso e gli agenti della Polizia Locale.

Mentre i ghisa magentini si sono messi al lavoro per cercare di ricostruire l'accaduto, i soccorritori hanno preso in carico il piccolo che avrebbe riportato alcune contusioni ed alcune abrasioni dopo essere terminato a terra.

Una volta soccorso il bambino, i soccorritori l'hanno caricato sull'elisoccorso che si è alzato in volo in direzione dell'Ospedale Niguarda di Milano, dove il piccolo è stato ricoverato ma non sarebbe in pericolo di vita.