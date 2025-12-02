Madre ubriaca si addormenta e lascia sola la figlia di 3 mesi: denunciata. E’ successo a Cerro Maggiore.

Madre ubriaca lascia sola la figlioletta

Era stesa sul letto, a dormire. Dopo aver bevuto. La figlia di soli 3 mesi, invece, lasciata da sola nella stazione. E’ quanto scoperto dai Carabinieri intervenuti la notte di ieri, lunedì 1 dicembre 2025, a Cerro Maggiore. Al 112 era arrivata la chiamata della zia della donna che segnalava come la 31enne, dell’El Salvador e regolarmente domiciliata in paese, si era chiusa in casa con la bimba. Sul posto sono arrivati i Carabinieri della Compagnia di Legnano: hanno aperto la porta trovando la 31enne sdraiata sul letto, ubriaca, che stava dormendo. A poca distanza vi era la figlioletta, che era caduta a terra e presentava un livido sulla fronte.

La denuncia e gli accertamenti

Per la donna è scattata la denuncia per violazione degli obblighi di assistenza familiare e i militari stanno facendo accertamenti per capire se vi fossero già stati episodi simili in precedenza.