Lutto per l’improvvisa scomparsa di Lella Roveda, disability manager del Comune

Legnano piange una combattente. Se n’è andata improvvisamente Emanuela “Lella” Roveda, 72 anni, impegnata da sempre nella difesa dei diritti delle persone diversamente abili.

Addio a Lella Roveda

Impiegata di banca in pensione, membro della lista civica Insieme per Legnano (per la quale si era candidata al Consiglio comunale sia nel 2017 che nel 2020), in prima fila nella realizzazione del Peba (il Piano per l’accessibilità, l’usabilità, l’inclusione e il benessere ambientale) e disability manager del Comune (che – come ricorda il vicesindaco Anna Pavan – usava “fantasia e insistenza per convincere i commercianti a mettere le pedane e da ultimo girava con una pedana mobile sulla carrozzina per dimostrare quanto fosse facile montarla”).

“Un concentrato di energia e di voglia di fare”

A ricordarla con affetto e riconoscenza è l’associazione Amici della Sequoia, che ha così scritto sulla propria pagina facebook:

“Ci ha lasciato così, senza parole, un’Amica, una guerriera, una come tante eppure diversa nella sua originalità. Emanuela Roveda, o Lella per gli amici, parlava di diritti per le persone con disabilità ma soprattutto agiva per difenderli. Una persona che amava stare accanto a tutti, che aiutava tutti . Un concentrato di energia e di voglia di fare. Mai ferma e determinata a ottenere quello che servirebbe a far vivere meglio le persone in condizione di disabilità motoria. La sua presenza alle nostre feste e a qualsiasi evento, era un modo per tenere alta l’attenzione sul rispetto e la cura che si deve a chi ha difficoltà ad affrontare la vita quotidiana nei locali e nelle strade dei nostri paesi e delle nostre città. Non per niente, a Legnano, era una colonna portante del progetto Peba per l’eliminazione delle barriere architettoniche. Emanuela, detta Lella, aveva dentro un vulcano di idee, un universo di progetti. Ciao Lella, l’Associazione non abbandonerà questo progetto e farà tesoro anche delle tue grintose ‘polemiche'”.

“Profondamente umana, vivace e stimolante”

A esprimere cordoglio per la scomparsa di Lella Roveda sono anche il sindaco Lorenzo Radice, il vicensindaco Anna Pavan e tutta la Giunta comunale. Il vicesindaco Pavan dichiara:

“Di Lella voglio ricordare, innanzitutto, la profonda umanità, che ne ha fatto un punto di riferimento per tutto il quartiere Canazza, di cui non era originaria, ma in cui ha scelto, ormai decenni fa, di venire ad abitare. La sua umanità era tale che la sua casa era diventata un riferimento per moltissime persone che si rivolgevano a lei e al marito Franco per ogni tipo di necessità. Da circa dieci anni, all’impegno in parrocchia e nelle associazioni per persone con disabilità, aveva aggiunto la partecipazione attiva alla politica locale. Anche in questo campo si è dimostrata estremamente vivace e stimolante, spronando tutta l’Amministrazione a sposare una visione diversa della disabilità e dell’inclusione. Era, quindi, naturalmente sempre presente al tavolo Peba, dove ha portato la testimonianza della sua inesausta attività di monitoraggio su quello che in città costituiva una barriera, non solo fisica, per la vita delle persone con disabilità. Al marito Franco, oltre che al fratello e alla sorella, vanno le nostre più sentite condoglianze”.

Legnano le darà l’ultimo saluto domani pomeriggio

Il funerale sarà celebrato domani, martedì 13 gennaio, alle 15, nella chiesa di San Pietro in via Girardi al quartiere Canazza, e sarà preceduto dalla Recita del Rosario con inizio alle 14.30.