Lutto per Gian Paolo Vergani, uomo di sport e di Palio

Legnano piange Gian Paolo Vergani, spentosi a 91 anni, uomo di sport e di Palio.

Legnano piange Gian Paolo Vergani

Già presidente e componente del direttivo dell'Assl, l'Associazione delle società sportive legnanesi, fu attivo anche nel Legnano calcio in veste di collaboratore del settore giovanile. In ambito paliesco fu membro del Comitato Sagra del Carroccio presieduto da Luigi Favari, consigliere e priore della contrada San Domenico. Da ricordare inoltre l'impegno in Associarma e in particolare nei carristi.

"Saggezza, passione ed esempio"

Così lo ricorda la contrada biancoverde:

"La Reggenza, il Consiglio e tutta la Contrada biancoverde si stringono con affetto a Valerio e Pinuccia Vergani per la perdita del padre e marito, Gian Paolo Vergani. Consigliere e Priore biancoverde, Gian Paolo è stato un grande Contradaiolo, preziosa memoria storica della nostra Contrada e testimone di tutte le vittorie dal 1935 a oggi. Con la sua saggezza, passione ed esempio ha lasciato un segno indelebile nei nostri cuori, insegnandoci tanto, non solo con le parole, ma con i gesti, la dedizione e l’amore che ha sempre dimostrato. A Valerio, Pinuccia e a tutta la famiglia porgiamo le nostre più sincere condoglianze".

Il cordoglio dell'Amministrazione

A esprimere cordoglio per la scomparsa di Vergani è anche l'Amministrazione comunale:

"Il sindaco Lorenzo Radice e l’assessore allo Sport ed Eventi Guido Bragato esprimo il loro cordoglio per la scomparsa di Gian Paolo Vergani, figura che per anni si è rapportata fattivamente con l’Amministrazione comunale in qualità di vicepresidente dell’Associazione delle società sportive legnanesi, oltre che appassionato uomo di Palio. Ai famigliari le più sentite condoglianze".

Domani il funerale in San Domenico

Il funerale sarà celebrato domani, martedì 1 aprile, alle 14.30, nella chiesa di San Domenico.