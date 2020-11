Lutto nel mondo sportivo: è morto il vicepresidente del Rugby Rho, Paolo Ricco.

“Paolo Ricco vicepresidente, consigliere, ex giocatore ci ha lasciati.

Ragionavamo, tempo fa, di come “ condivisione” parola chiave del lessico rugbistico stesse mutando, prendendo degli accenti negativi. Noi che abbiamo sempre condiviso il boccale della birra, la spugna dell’acqua santa, il ghiaccio su una botta, avevamo difficoltà nel condividere la distanza di sicurezza, l’incertezza del futuro, il timore del rapporto interpersonale. Una difficoltà che ci è stata sbattuta in faccia. Brutalmente. Senza guardarci negli occhi. A tradimento. Il resto è dolore. Non disperazione. Dolore fisico, quello che ci ha accompagnati sui campi di gioco. Quello di una tacchettata. L’ho già detto, quello di una tacchettata in fondo al cuore”.