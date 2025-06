Lunedì al via il cantiere sulla tangenzialina

Prenderanno il via lunedì 9 giugno, per una durata prevista sino a fine luglio, i tanto discussi lavori per la sostituzione delle barriere stradali della tangenzialina, principale arteria stradale per i cittadini residenti nei comuni dell’ex statale 11 verso il capoluogo lombardo.

Ordinanza Anas

Anas ha ufficialmente comunicato l’apertura del cantiere, che opererà dalle 9 alle 18 sino al 31 luglio.

Sarà chiusa la corsia di sorpasso in direzione Milano e ristretta la carreggiata che conduce a Cornaredo in direzione Magenta.

I lavori sulla Tangenzialina, in capo ad Anas, sono da tempo oggetto di discussione.

Tangenzialina

Inizialmente previsti mesi fa, il cantiere è stato più volte rimandato.

Lo scorso mese l’annuncio della ripresa dei lavori, a cui ha fatto seguito la richiesta dei sindaci di Cornaredo e Bareggio di rinvio al termine del periodo scolastico.

Richiesta accolta da Anas, con tanto di ringraziamento dei sindaci per l’interessamento al ministro alle infrastrutture Salvini.