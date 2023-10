Luna Park, sabato tranquillo: niente risse e maxi controlli

Luna park di Legnano: sabato serata tranquillo dopo gli episodi delle scorse settimane.

E' stato un tranquillo sabato sera quello che si è vissuto al luna park di Legnano. I controlli delle Forze dell'ordine erano imponenti per scongiurare altri episodi di violenza dopo che nelle scorse settimane si era registrato un tentativo di maxi rissa (con 100 minorenni che avevano cercato di picchiarsi alle giostre, dove vi erano stati ferimenti e dove il pronto intervento delle autorità aveva disperso i litiganti, che erano poi venuti alle mani in altri due punti della città) e la rissa che gli stessi volevano bissare con tanto di tentativo di depistaggio alla Polizia con tanto di coltelli trovati nei cespugli. Sabato scorso tutto è filato liscio: i ragazzi non hanno dato vita ad "appuntamenti", finora organizzati sempre via social".

I maxi controlli

Polizia di Stato, Carabinieri e Polizia locale sono stati impegnati in maxi controlli per evitare ogni possibile violenza ad opera dei ragazzi. Come sempre, le Forze dell'ordine, insieme alla Polizia locale, hanno pattugliato la zona delle giostre così come i punti che potevano essere scelti dai gruppi di giovani per scatenare di nuovo la violenza. Durante la serata di sabato, sull'asse giostre-stazione ferroviaria e altri luoghi cittadini, sono state identificate ben 101 persone (di cui 87 italiani). Da ricordare che la Polizia di Stato, ogni settimana, ha a disposizione anche gli uomini del Reparto prevenzione crimine di Milano che, venerdì, a Legnano hanno identificato 82 persone, tutti minorenni. Inoltre, il luna park è attivo con tornelli e controlli negli zaini. Tutti controlli che proseguiranno anche in questi giorni e nelle prossime settimane.