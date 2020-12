L’ultimo saluto di Magenta a Giovanni Lami. FOTO

Magenta ha salutato per l’ultima volta l’ex assessore Giovanni Lami, 79 anni. Don Giuseppe Marinoni: “Ha mostrato grande amore per la polis”.

L’ultimo saluto di Magenta a Giovanni Lami

Magenta ha salutato per l’ultima volta Giovanni Lami, 79 anni, ex assessore e storica figura istituzionale e politica cittadina, spentosi lunedì. Il rito funebre ha avuto luogo questa mattina alle 10.30 presso la Basilica di San Martino. Presenti alle esequie i familiari, il sindaco Chiara Calati, i membri della Giunta comunale, i colleghi di partito e gli amici che, commossi, gli hanno tributato l’ultimo saluto.

Una vita al servizio della città

Classe 1941, Lami ha trascorso la sua intera vita nel servire la comunità magentina. Gli esordi in politica con il Psi, con il quale divenne assessore allo Sport per la prima volta. Poi Forza Italia, Popolo della Libertà, Nuovo Centrodestra e, infine, Noi con l’Italia. Una lunga militanza accompagnata dall’attività in consiglio comunale e nelle amministrazioni di cui ha fatto parte, che si è conclusa nel 2016 quando rassegnò le dimissioni da consigliere comunale. Nel mezzo i problemi di salute che lo hanno debilitato ma mai fermato.

Don Marinoni: “Ha mostrato grande amore per la città”

“Ha svolto il suo servizio per la città con grande professione, unita a visione e verifica dei vari progetti. Ha mostrato grande amore per la polis”: così don Giuseppe Marinoni ha ricordato il compianto Lami durante l’omelia.