L’ultimo saluto al pilota Gimax FOTO

Nel pomeriggio di oggi, sabato 16 gennaio, a Barbaiana di Lainate l’ultimo saluto a Carlo Virginio Franchi, per tutti Gimax, ex pilota che corse anche in Formula 1, morto nella notte tra mercoledì e giovedì.

L’ultimo saluto a Gimax

Gimax, un campione di automobilismo ma soprattutto un uomo stimato e benvoluto da tante persone, partecipò alla sua prima gara di una campionato mondiale supercar, la 1000 Km di Monza nel 1974, su una Chevron B23-Cosworth condivisa con Laurent Ferrier. Per i successivi dieci anni partecipò ad altre numerose gare internazionali. Una carriera che raggiunse l’apice nel 1978 quando venne chiamato in Formula per il Gran Premio d’Italia sulla pista di Monza, proprio dove erano iniziati i sogni del piccolo Carlo Virginio Franchi. Il pilota lainatese si è ritirato dallo sport nel 1984.

Legatissimo a Lainate

Da sempre partecipava ai raduni di auto d’epoca che ogni anno vengono organizzati in piazza del Mercato, spesso e volentieri saliva in cattedra nelle scuole per raccontare ai ragazzi e segreti dell’automobilismo e inoltre era un punto fermo dei coscritti del 1938. Con loro Gimax, noto anche a Bareggio dove era socio della Scuderia Ferrari Club di San Martino, si ritrovava spesso per pomeriggi o ritrovi in allegria seduti a tavola.Un personaggio che Lainate ha premiato più volte come suo cittadino eccellente.

