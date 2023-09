L'ultimo saluto a Valerio Antonioni scomparso a 58 anni

Si sono appena conclusi a Parabiago i funerali di Valerio Antonioni scomparso improvvisamente all'età di 58 anni mentre si trovava sul campo del rugby Parabiago dove era allenatore.

L'ultimo saluto a Valerio Antonioni del Rugby Parabiago

Tra venerdì e sabato Valerio Antonioni, 58 anni, era stato male mentre si trovava alla cena organizzata sul campo del Rugby Parabiago, del quale era allenatore dei piccoli. Erano circa le 23 quando il 58enne si trovava nella struttura di via Carso insieme a degli amici e conoscenti. All'improvviso non si è sentito bene. Sul posto sono arrivate l'ambulanze e l'automedica, per lui il trasporto in codice rosso all'ospedale di Legnano. Antonioni, pilastro del Rugby Parabiago, non ce l'ha fatta.

Don Maurilio Frigerio ha officiato il funerale: la chiesa era gremita al suo interno e sul piazzale antistante tantissime moto hanno formato un cerchio per accogliere all'uscita il feretro del 58enne. Ad accoglierlo all'uscita dalla chiesa anche il coro "Il galletto" diventato un inno per il Rugby Parabiago.

Da più di quarant'anni nella famiglia del Rugby Parabiago

Il rombo dei motori ha accompagnato il corteo verso il cimitero di Cerro maggiore dove sarà tumulato. Grande tristezza nella famiglia del rugby Parabiago dove Valerio militava da quando aveva circa 10 anni: nel corso degli anni è diventato allenatore ed è stato anche uno dei fondatori del Rugby sound festival, il festival musicale che ogni estate raccoglie migliaia di persone grazie alla musica dal vivo.