L’ultimo saluto a Michele Forastieri morto in un incidente a 22 anni

Una fiumana di persone ha partecipato alla mesta cerimonia e il traffico è stato deviato per consentire il passaggio

Vita stroncata a solo 22 anni

La comunità di Caronno ha dato l’ultimo saluto al suo amico e compagno Michele Forastieri Cosenza di soli 22 anni. Il giovane ha trovato la morte nel terribile schianto contro un albero lungo viale Europa a Saronno nella notte di venerdì 6 febbraio insieme all’amico Emanuele Accomando. Una perdita troppo grande. La grande parrocchia di Sant’Alessandro dove oggi mercoledì 11 febbraio si sono celebrati i funerali era piena all’inverosimile di giovani e di famiglie. Amici e parenti a tributare un saluto e una forte riflessione per una vita spezzata troppo in fretta. Una perdita che ha generato dolore a tutta la comunità.

Le parole del celebrante

“Molti si ricordano in parrocchia di Michele quando passava a salutare in oratorio. Ecco non lasciate che il dolore a la tristezza cancellino i ricordi buoni, teneteli vivi parlatene tra di voi a cuore aperto. Oggi i se i ma e i perchè non servono. Abbiate il coraggio di guardare il cielo di fermarvi in quello che chiamiamo preghiera ma non meccanicamente a memoria ma con parole che vengono dal vostro cuore”.

Sul piazzale motociclette accese e fuochi d’artificio

Sul piazzale i numerosi giovani amici hanno lasciato alcuni ciclomotori dove hanno disteso sopra le magliette con la fotografia di Michele ed Emanuele vicini ad un cuore rosso con le ali. L’ultimo gesto per celebrare una amicizia forte e non separabile. Un applauso ha accolto l’uscita del feretro e poi fuochi d’artificio e motori accesi. Il corteo si è diretto verso il cimitero di Pertusella con l’ausilio degli agenti di polizia locale che hanno deviato il traffico perchè i partecipanti erano decisamente tanti come tanto era il dolore.