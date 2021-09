Il 38enne vittima di un incidente stradale

Chiesa di Santa Maria piena per l'ultimo saluto al 38enne Leonardo Lui: c'erano familiari, colleghi, volontari della Croce Bianca di Magenta e gli amici motociclisti

L'ultimo commosso saluto di Abbiategrasso a Leonardo

Un giorno di grande commozione e denso di tristezza ad Abbiategrasso: nella tarda mattinata di oggi la chiesa di Santa Maria ed il suo chiostro hanno ospitato la folla radunatasi per rendere l'ultimo saluto a Leonardo Lui, amato figlio della città andatosene a soli 38 anni in un incidente stradale nella notte di sabato mentre stava percorrendo la via Cusago nel quartiere milanese di Baggio. Anche tanti giovani e giovanissimi, nel rispetto del distanziamento sociale, hanno voluto essere presenti. In onore di Leonardo e per sostenere i suoi familiari. C'era anche una delegazione della Croce Bianca, con tanto di stendardo: Leonardo era volontario da tantissimi anni. E c'erano anche gli amici con cui condivideva la grande passione per le motociclette: il rombo dei motori ha scandito assieme al rintocco delle campane i momenti più intensi della mattinata.

Il grido in cielo: "Leo, Leo"

Al termine della funzione, prima di accompagnare il feretro al cimitero, la madre di Leonardo ha trovato la forza di rivolgere un ringraziamento ai presenti, prima di scoppiare in lacrime. A quel punto si è levato in cielo il grido "Leo, Leo", scioltosi poi in un grande applauso per lo sfortunato abbiatense.