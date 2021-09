Il 38enne Leonardo Lui è morto nella notte tra sabato e domenica schiantandosi con il suo scooter in via Cusago a Milano

Tragico schianto in moto: Abbiategrasso piange Leonardo

La notizia ad Abbiategrasso si è diffusa nella giornata di ieri lasciando tutti senza fiato: è il 38enne abbiatense Leonardo Lui la vittima dell'incidente stradale avvenuto nel cuore della notte tra sabato e domenica nel quartiere di Baggio a Milano. Il 38enne era in sella alla sua moto e stava percorrendo via Cusago in direzione Milano. Alle 3.20, all'altezza di una rotonda, avrebbe perso il controllo del suo scooter sbattendo contro un palo. Sul posto una automedica e l'ambulanza della Croce bianca di Sedriano, assieme alla Polizia locale milanese. Ma non c'era più nulla da fare: Leonardo è morto sul colpo.