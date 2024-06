L'ultimo abbraccio a Valeria Vanossi, una donna con il sole nel cuore

In una chiesa di San Domenico gremita di famigliari, amici e rappresentanti delle istituzioni, Legnano ha salutato per l'ultima volta Valeria Vanossi, presidente dell'associazione Il sole nel cuore, spentasi venerdì 14 giugno a 66 anni.

Il funerale, concelebrato da don Claudio Maria Colombo e padre Renato Rosso, si è svolto nel pomeriggio di oggi, lunedì 17 giugno. Tante le testimonianze che hanno tratteggiato il ritratto di "una donna generosa, altruista, sempre pronta a tendere la mano ai più deboli", come ha detto con sintesi efficace la figlia Carolina, che ha poi proseguito:

"Sei stata una donna con la 'd' maiuscola. Sei stata una mamma e una nonna esemplare. Io e Marco siamo stati fortunati ad averti come mamma. Lo so che avresti voluto per noi una vita più serena, ma tu ci hai lasciato la tua forza e i tuoi preziosi insegnamenti, li stessi che trasmetteremo a Mirko, il tuo piccolo nipotino che amavi tanto. Sicuramente un giorno racconterò ai miei figli di quanto fosse straordinaria la loro nonna. Sii fiera di quello che hai fatto e della donna che sei stata, noi siamo fieri di te. Ora mamma, raggiungi il papà. Porta il suole nel cuore tra gli angeli come sai fare solo tu".

A portare il proprio saluto è stata anche la direzione dell'Asst Ovest Milanese, con la quale Vanossi collaborava da anni per promuovere iniziative di solidarietà e che durante la pandemia ha potuto contare sul prezioso apporto dei volontari dell'associazione da lei presieduta per gestire al meglio gli aspetti pratici della campagna vaccinale. Il direttore medico Eugenio Vignati ha detto:

"Oggi non solo lacrime, ma tanti raggi di sole nel cuore. Tu, il sole nel cuore, l'avevi davvero, cara Valeria, perché da Legnano, con l'entusiasmo per il bello e il buono, hai lanciato un forte messaggio che lascia e lascerà per sempre un segno di speranza per un mondo migliore, con impareggiabile coraggio e contagioso entusiasmo. Hai dimostrato con la tua vita che essere volontario significa impegnarsi con forza, dinamismo, laboriosità, energia, vigore e grinta, in un vero aiuto e sostegno per chi è indifficoltà o ha un mondo di problemi. Perché tu, Valeria, sei stata veramente altruista, immensamente generosa, fortemente combattiva, sempre e solo guardando con amore malati, anziani, disabili, bambini, extracomunitari, tossicodipendenti, famiglie in difficoltà, ragazze madri e donne maltrattate. La tua grande eredità è l'amore che hai regalato".



Vignati ha voluto ricordare "Belle ovunque e comunque", serata benefica e di sensibilizzazione sul tema dei tumori femminili promossa in collaborazione con l’Asst Ovest Milanese, della quale lo scorso ottobre è andata in scena la quarta edizione. Una serata speciale in cui pazienti oncologiche sfilano indossando abiti da sogno accompagnate in passerella da campioni sportivi plurimedagliati dal Centro sportivo Carabinieri e a quello della Guardia di finanza.

Così l'hanno ricordata i soci del Sole nel cuore:

"Ci hai lasciato troppo presto e dentro di noi c'è una grande ferita, che può essere rimarginata solo giorno per giorno, continuando a fare quello che tu hai iniziato, portando avanti il grande lavoro per la tua associazione nella quale hai creduto così tanto".