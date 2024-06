Addio a Valeria Vanossi, pasionaria del volontariato

Legnano in lutto per la morte di Valeria Vanossi, presidente dell'associazione Il sole nel cuore, che opera per migliorare la qualità della vita di ragazzi disabili, anziani e persone fragili.

Lutto per la scomparsa di Valeria Vanossi, presidente del Sole nel cuore

Aveva 67 anni e si è spenta dopo una lunga battaglia contro una malattia che ha affrontato con coraggio e tenacia, facendone anche uno spettacolo. Vanossi era infatti l'organizzatrice di "Belle ovunque e comunque", serata benefica e di sensibilizzazione sul tema dei tumori femminili promossa in collaborazione con l’Asst Ovest Milanese, della quale lo scorso ottobre è andata in scena la quarta edizione. Una serata speciale in cui pazienti oncologiche sfilano indossando abiti da sogno accompagnate in passerella da campioni sportivi plurimedagliati dal Centro sportivo Carabinieri e a quello della Guardia di finanza.

Aveva trasformato la grinta della pazienti oncologiche in un magnifico spettacolo

Così aveva commentato Vanossi in occasione della presentazione dell'edizione 2023 della manifestazione, andata in scena il 12 ottobre al Teatro Galleria:

"Per noi si tratta di una tradizione, che intendiamo portare avanti per mettere l’accento sulla grinta e la voglia di vivere delle pazienti oncologiche. Perché abbiamo voluto con loro grandi atleti? Per mettere l’accento sui sacrifici, che gli uni fanno per agguantare la vittoria e salire sul podio e le altre per raggiungere l’obiettivo della guarigione, un podio ancora più prezioso".

La regia della serata era stata affidata come sempre a Roberto Clerici, organizzatore di prestigiosi eventi di moda, scomparso anch'egli oggi 14 giugno.

Il sindaco Radice: "Era una persona instancabile nell'attenzione verso gli altri"

A esprimere cordoglio per la morte di Vanossi sono anche il sindaco Lorenzo Radice, la vicesindaco Anna Pavan e tutta la Giunta. Dichiara il primo dittadino:

"Voglio ricordare Valeria Vanossi per le tante iniziative di cui, negli anni, è stata appassionata ideatrice e animatrice nell’ambito del volontariato cittadino. L’impegno a favore del nostro ospedale, dei ragazzi portatori di disabilità, delle donne colpite dal tumore sono soltanto alcuni esempi dell’attività di una persona instancabile nell’attenzione verso gli altri. Se ne è andata nello stesso giorno di Roberto Clerici, con il quale ha curato per diversi anni 'Belle ovunque e comunque', la riuscitissima manifestazione che lega Salute e Sport. Alla sua famiglia le più sentite condoglianze".