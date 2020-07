L’ultima idea del prevosto: il pane di San Rocco VIDEO

L’ultima idea del prevosto: il pane di San Rocco. Don Giuseppe Marinoni è un sacerdote dalle mille idee. Il primo ad aiutare, durante l’emergenza, mettendo in rete le realtà caritatevoli della Comunità pastorale, capace di tenere uniti i fedeli via radio e web e di coinvolgere le confessioni religiose cittadini un una preghiera anti-Covid.

L’ultima idea del prevosto

“Ma una comunità deve anche far festa, il 16 agosto ricorre San Rocco ed ecco che arriva un dolce anche per questo santo”, ha detto. In occasione della festa di S. Rocco nasce quest’anno un dolce che sarà messo in vendita nei giorni della festa già dal weekend del 7-8 agosto in basilica). È stato chiamato Pane di San Rocco.

La ricetta del pane di San Rocco

La ricetta è firmata da Roberto della pasticeria Montagna: ingredienti genuni e del territorio, lievitazione lenta e tanto gusto. Un dolce saluto prima delle vacanze e in vista della festa agostana molto sentita, che coinvolgerà i fedeli in messe, una piccola processione e una novena dedicata a Maria, sui dogmi della Madonna. Don Giuseppe si dice pronto alla sfida nel sostenere la comunità alle prese con una nuova emergenza sociale. Il ricavato dei 1500 dolci prodotti sarà destinato alla chiesetta di San Rocco; un plauso ai volontai, coordinat da Jessica Oldani che stanno imapcchettando i dolci sfornati per la festa.

TORNA ALLA HOME