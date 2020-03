Magenta: la Messa della domenica si può seguire da casa. La Comunità Pastorale di Magenta offre la possibilità di seguire la Messa domenicale via internet. Ecco tutte le spiegazioni per come fare a vederla o seguirla via radio. Giovedì 19 sarà possibile seguire via radio anche la Messa dedicata a S. Giuseppe.

Magenta: così la Messa della domenica si può seguire da casa

Come andare a Messa se non si può uscire di casa? Le restrizioni imposte giustamente per ridurre e contrastare l’emergenza coronavirus richiedono, come sappiamo, l’impossibilità di seguire la celebrazione in chiesa. Come fare allora per assistere alla funzione? La Comunità Pastorale di Magenta offre la possibilità di seguirla in diretta ogni domenica alle 10.30 fino al termine della quarantena.

S. Messa in diretta video

Cosa serve per vederla? Ecco qualche consiglio da seguire. Poco prima che cominci la Messa, collegarsi con computer, tablet , smartphone con internet. Andare sul sito www.comunitapastoralemagenta.it. Cliccare sul link (la scritta sottolineata) per vedere la Messa.

Se ricevi sullo smartphone (via whatsapp) il contatto per il video basta cliccarci sopra e si apre la diretta.

S. Messa in diretta via web radio

Si può seguire anche via radio la S. Messa dalla Basilica. Grazie a Radio Magenta è possibile seguire via internet. www.radiomagenta.it. È possibile seguirla anche tramite app di Radio Magenta (gratuita per Android, Apple e Windows). Sempre via internet su Radio Magenta sarà possibile seguire la Messa dedicata a San Giuseppe, al termine della novena a lui dedicata: la funzione si terrà alle 21 in Basilica, a porte chiuse.

TORNA ALLA HOME