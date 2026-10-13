Luci rosa e azzurre su Villa Burba

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Il Comune, in occasione della Giornata Mondiale per la consapevolezza sul lutto perinatale, che si è celebra, giovedì 15 ottobre, ha scelto di esprimere la propria vicinanza ai genitori che vivono questa delicata e dolorosa esperienza proiettando luci rosa e azzurre sulla facciata di Villa Burba.

Una mamma rhodense aveva espresso questo desiderio

Una mamma rhodense, che ha vissuto questa perdita, ha espresso mesi fa il desiderio di evidenziare anche in città la Giornata Mondiale. Obiettivo fondamentale è informare su questo tema, anche per offrire supporto a chi affronta il lutto.

Le luci saranno accese domani, giovedì e venerdì

Le luci saranno accese nelle serate di domani mercoledì, giovedì e nella serata di venerdì 16 ottobre, per evidenziare la volontà di dare risalto a questo tema, spesso poco affrontato, ma fonte di grandi sofferenze.

Il Sindaco Orlandi: “Vorremmo circondare con un abbraccio chi vive sulla propria pelle questa esperienza”

«Vorremmo soprattutto circondare con un abbraccio chi vive sulla propria pelle questa esperienza – commentano il Sindaco Andrea Orlandi e l’assessore alle Politiche sociali Paolo Bianchi – La perdita di un figlio è davvero difficile da affrontare, perdere un bimbo in fase perinatale è davvero straziante. Servono buone prassi di assistenza e percorsi integrati di accompagnamento ed elaborazione del lutto». L’iniziativa vuole offrire un segno di vicinanza a genitori, familiari e amici, ricordando che il dolore per la perdita perinatale non deve essere vissuto nell’isolamento.